Wieder Proteste in Ferguson

Wut und Enttäuschung sitzen tief in der schwarzen Bevölkerung der Kleinstadt Ferguson im US-Bundesstaat Missouri. Dass ein weißer Polizist einen schwarzen Teenager erschießt und womöglich ungestraft davonkommt, wollen die Menschen nicht akzeptieren (mehr dazu). An einen fairen Prozess glaubt kaum jemand. Und so entlädt sich der Frust auch noch Wochen nach den tagelangen, teils gewaltsamen Protesten nach dem 9. August, jenem Tag, an dem Darren Wilson sechs Mal auf den unbewaffneten Michael Brown, 18, gefeuert hat.