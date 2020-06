40.000 Dollar in Sofa gefunden

Drei Freunde saßen zusammen auf ihrer alten WG-Couch in New Paltz bei New York und sahen sich einen Film an, als einer etwas Merkwürdiges unter den Pölstern ertastete. Aus Neugierde öffneten Lara Russo, Cally Guasti und Reese Werkhoven den Reißverschluss und zogen einen Umschlag heraus. Darin waren 4000 Dollar. „Danach haben wir ein Kuvert nach dem anderen gefunden. „Es war ein unwirklicher Moment“, sagte Cally Guasti der Website The little Revolution. Die drei breiteten das Geld auf einem Bett aus und zählten 40.800 Dollar.

Die drei Freunde jubelten, es war für sie wie ein Lottogewinn. Doch dann entdeckten sie auf einem der Kuverts einen Namen. „Da war uns klar, dass wir das Geld wieder zurückbringen müssen“ , sagte Reese Werkhoven. Sie suchten den Namen und riefen schließlich bei einer älteren Frau an, erzählte Werkhoven dem Sender CBS. „Wir haben ihre Couch gefunden“, hätten sie gesagt, worauf sich die 91-Jährige Frau sofort erinnerte. „Ich habe eine Menge Geld in dem Sofa vergessen“, sagte die Angerufene. 30 Jahre lang habe sie ihre Ersparnisse und die ihres mittlerweile verstorbenen Mannes in den Bezügen gehortet. Dann sei sie krank geworden und ihre Tochter habe das alte Sofa entsorgt und der Heilsarmee gegeben, um der Mutter eine Freude zu machen. Dort war es aber nicht mehr auffindbar – bis der Anruf der Studenten kam. Die hatten das Sofa in einem Möbellager der Heilsarmee um wenige Dollar erstanden. Die überglückliche alte Dame bekam ihr Geld zurück und gab den ehrlichen Findern 1000 Dollar Finderlohn.