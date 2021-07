23 Milliarden Dollar für Kettenraucher-Witwe

Die jahrelange gerichtliche Auseinandersetzung dürfte auch nach dem Urteil weitergehen. Die R.J. Reynolds Tobacco Company Reynolds will das Urteil naturgemäß nicht anerkennen. Vizepräsident Raborn sagte der New York Times: "Die Höhe der zugesprochenen Schadensersatzsumme ist vollkommen übertrieben." Sie sei nach dem Verfassungsrecht auch nicht zulässig. Das Urteil sei völlig unangemessen und nicht mit den vorgelegten Beweisen vereinbar. Das Unternehmen wird das Urteil daher nun auch anfechten, und zeigt sich optimistisch: Die Geschworenen in nächster Instanz würden das "außer Kontrolle geratene Urteil" nicht annehmen, so Raborn.