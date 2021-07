US-Polizisten erschossen schwarzen Rollstuhlfahrer

In den USA sorgt ein neuer Fall von tödlicher Polizeigewalt gegen einen Schwarzen für Empörung: In Wilmington im US-Bundesstaat Delaware erschossen Polizisten am helllichten Tag einen schwarzen Rollstuhlfahrer, weil dieser angeblich bewaffnet war.

Ein Video von dem Vorfall vom Mittwoch wurde im Internet veröffentlicht. Darin ist der 28-jährige Jeremy McDole in einem Rollstuhl hinter einem am Straßenrand parkenden Auto zu sehen. Es ist nicht zu erkennen, ob der junge Mann eine Waffe bei sich trägt.

Videos vom Vorfall kursieren im Internet auf youtube.

Das Video zeigt einen Polizisten, der McDole anschreit, er solle seine Hände heben. Anschließend ist ein einzelner Schuss zu hören, woraufhin der Beamte seine Aufforderung wiederholt und hinzufügt, McDole solle seine Waffe ablegen. Mehrere weitere Polizisten tauchen auf und rufen "Hände hoch, nimm deine Hände hoch!". Der Rollstuhlfahrer kommt der Aufforderung nicht nach. Dann fallen mehrere Schüsse. Der Mann kippt um und fällt aus dem Rollstuhl. Er wurde auf der Stelle für tot erklärt.

Nach Angaben der Polizei war dem Vorfall ein Anruf vorausgegangen. Darin wurde auf einen bewaffneten Mann in einem Rollstuhl hingewiesen, der sich möglicherweise selbst eine Schusswunde zugefügt habe. Laut Medienberichten sagte der Polizeichef von Wilmington, Bobby Cummings, McDole sei der Aufforderung der Polizisten nicht nachgekommen, seine Hände zu erheben. Er habe auch seine Waffe nicht auf dem Boden ablegen wollen. McDole sei getötet worden, als er seine Waffe habe ziehen wollen.