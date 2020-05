Neue Ermittlungen gegen Polizei in Ferguson

Rund einen Monat nach den tödlichen Schüssen auf einen schwarzen Teenager will das US-Justizministerium Ermittlungen gegen die Polizei in Ferguson aufnehmen. Untersucht werden soll, ob bei dem Vorgehen in der US-Kleinstadt im Staat Missouri Bürgerrechte verletzt wurden. Das berichtete die Washington Post unter Berufung auf zwei Justizbeamte.

Der 18-jährige Afroamerikaner Michael Brown war am 9. August von einem weißen Polizisten erschossen worden. Danach hatte es in dem Vorort der Metropole St. Louis wochenlang Protestmärsche und Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. Der Fall entfachte eine Diskussion über rassistische Gewalt durch US-Sicherheitskräfte.