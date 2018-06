Tschernobyl: Brand in Sperrzone rund um Atomkraftwerk

In der Nähe des havarierten Atomkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine ist ein Brand ausgebrochen. Das Feuer brach am Dienstagvormittag weniger als zehn Kilometer von dem AKW entfernt aus, wie die örtliche Verwaltung erklärte. Es habe aber keinen Anstieg der Radioaktivität in der Sperrzone rund um die Anlage oder in den angrenzenden Gebieten verursacht.

Die staatliche Atomaufsichtsbehörde teilte mit, das Atomkraftwerk werde durch das Feuer nicht bedroht. Der ukrainische Regierungschef Wolodimir Groisman schrieb im Online-Netzwerk Facebook, es gebe "keinen Grund zur Sorge" und die Lage sei "vollständig unter Kontrolle". Die Strahlenwerte in Kiew und in Tschernobyl seien "deutlich unter den akzeptablen Grenzwerten".