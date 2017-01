Tote Familie in Dänemark: Polizei vermutet Verbrechen

Nach dem Fund von sechs Toten in einem Haus in Dänemark geht die Polizei von einem Verbrechen aus. Bei den zwei Erwachsenen und vier Kindern handle es sich um die Familie, die in dem Haus südwestlich der Stadt Randers gewohnt habe, teilten die Ermittler in Ostjütland am Dienstag mit. Polizisten hatten die Toten am Montag gegen Mittag nach einem Hinweis entdeckt.

Im Laufe des Dienstags sollten die Leichen obduziert werden. "Wir können noch nicht mit Sicherheit sagen, was im Haus passiert ist", erklärte die Polizei in der Mitteilung. "Wir untersuchen den Fall als Tötungsdelikt und sind dabei, die näheren Umstände aufzuklären."