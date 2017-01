Tornados wüten in den USA: Opferzahl steigt

Bei den verheerenden Tornados sind am Wochenende allein im US-Bundesstaat Georgia mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten die Behörden am Sonntag mit. Für sieben Landkreise in dem Staat sei der Ausnahmezustand ausgerufen worden.

Am frühen Samstag waren bereits in Mississippi vier Einwohner bei Tornados ums Leben gekommen. Die Unwetter am Wochenende richteten außerdem schwere Schäden an. In Georgia waren zahlreiche Gemeinden ohne Strom.

Bilder

Der Sturm fegte das Dach dieses Hauses in Hattiesburg (Miss.) weg. Hattiesburg (Miss.): Lanada Miller steht vor den Trümmern ihres Trailers, der vom Sturm auseinandergerissen wurde. Auch die Fassade der William Carey University's School of Business in Hattiesburg (Miss.) wurde schwer beschädigt. Die Bewohner von Petal (Miss.) beginnen mit dem Aufräumen der Schäden, die der Twister hinterlassen hat. Jeff Bullard sitzt in Adel (Georgia) dort, wo einmal der Eingangsbereich seines Hauses war. Ein Parkplatz in Adel (Georgia) nach dem Sturm. Auch diese Farm in Adel (Georgia) wurde zerstört. Jenny Bullard trägt ein Paar Schuhe aus ihrem zerstörten Haus in Adel, Georgia. An diesem Abschnitt des Highway 122 blieben nicht viele Häuser stehen. Ein vom Sturm entwurzelter Baum krachte auf diesen geparkte Auto. Prince Kirkland aus Hattiesburg schläft im Forrest County Storm Shelter, in Hattiesburg.

Acht der Opfer wurden allein im Bezirk Cook beklagt, darunter sieben in einem Wohnwagenpark, wie die Zeitung "Atlanta Journal-Constitution" unter Berufung auf einen Behördenvertreter berichtete. Im Bezirk Dougherty kündigten die Behörden über den Kurznachrichtendienst Twitter die Einrichtung von Notunterkünften an. Ein Bezirkspolitiker bezeichnete die Lage im Onlinenetzwerk Facebook als "absolut verheerend".

Die Wetterbehörde NOAA meldete schwere Sturmschäden in Georgia, darunter umgeknickte Bäume und heruntergerissene Stromleitungen. In einigen Bezirken fiel der Strom aus.

Video

Trump: "Teuflisch"

US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Unwetter als "teuflisch und gewaltig und stark". Er sprach dem Gouverneur von Georgia, Nathan Deal, sein Beileid aus. Zugleich verwies er darauf, dass auch Florida und Alabama betroffen seien. Deal rief für sieben Bezirke im Süden Georgias den Notstand aus.

Noch kein Ende in Sicht

Die Behörden rechneten mit weiteren schweren Stürmen. Auch weiterer Starkregen sei zu befürchten.