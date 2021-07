Tagebucheinträge von Johannes Paul II. als Buch

Der ehemalige Privatsekretär von Papst Johannes Paul II. will Auszüge aus den persönlichen Aufzeichnungen des verstorbenen Kirchenoberhaupts als Buch veröffentlichen, anstatt sie zu verbrennen. Damit setzt er sich über das Testament des Pontifex hinweg. Das Buch mit dem Titel "Ich bin ganz in Gottes Hand" erscheine am 5. Februar, kündigte der Verlag Znak am Mittwoch an.

Der inzwischen zum Erzbischof von Krakau aufgestiegene Autor Stanislaw Dziwisz erklärte, er habe einige der Tagebucheinträge aus den Jahren 1962 bis 2003 nicht zerstören, sondern für die Nachwelt erhalten wollen.

"Die Notizen und Korrespondenzen, die verbrannt werden mussten, wurden verbrannt", zitierte die Nachrichtenagentur PAP bei einer Buchvorstellung gefallene Aussagen von Dziwisz. In den verbliebenen Aufzeichnungen gebe der 2005 verstorbene polnische Papst "einen Teil seiner Seele, seiner Begegnungen mit Gott zu erkennen". "Es wäre ein Verbrechen gewesen, all das zu zerstören", sagte Dziwisz demnach.