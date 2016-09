Spektakulärer Feuerkranz am Himmel über La Reunion

Am Himmel über Afrika hat sich am Donnerstag ein spektakuläres und sehr seltenes Naturschauspiel ereignet: Bei der sogenannten Feuerkranz-Sonnenfinsternis schob sich der Mond genau zwischen Erde und Sonne - jedoch ohne die Sonne gänzlich abzudecken, so dass sie kranzförmig hinter den Rändern des dunklen Monds hervorschien

Foto: APA/AFP/RICHARD BOUHET Am wolkenlosen Himmel war das Ereignis prächtig zu beobachten - jedoch nur auf einem rund hundert Kilometer breiten Landstreifen von Zentralafrika über die Inseln Madagaskar und La Reunion im Indischen Ozean.

Nach zweieinhalb Minuten vorbei

Auf der französischen Insel La Reunion verfolgten zahlreiche Menschen das Himmelsspektakel, das nach genau zwei Minuten und 33 Sekunden wieder vorbei war. "Ich wollte es unbedingt miterleben, weil selbst meine Töchter zu alt wären, um die nächste Kranzfinsternis in 200 Jahren zu sehen", sagte der Bewohner Jeremy Grondin. Der Astronom Pascal Descamps von der Pariser Sternwarte sprach von einem "magischen Moment".

Foto: REUTERS/GILLES ADT Normalerweise deckt der Mond bei einer Sonnenfinsternis die Sonne komplett ab. Zu einer Kranzfinsternis kommt es, wenn der Mond so weit von der Erde entfernt ist, dass er aus Erdperspektive zu klein ist, um die Sonne abzudecken.