Spaßvogel Charles und das leise Lächeln der Queen

Zum Ende des großen Jubiläumsjahres in Großbritannien gibt es ein neues Porträt von Königin Elizabeth II. und Prinz Charles. "Da ein Jahr der Feiern zum 90. Geburtstag seinem Ende entgegengeht, würden wir gerne dieses besondere Foto des Prinzen und der Königin teilen", hieß es in einer Mitteilung von Clarence House, dem Büro des 68 Jahre alten Thronfolgers.

Die Aufnahme des renommierten Modefotografen Nick Knight, 58, zeigt die Königin sitzend, wie sie in die Kamera schaut. Ihr ältester Sohn steht zu ihrer Rechten und lächelt sie an.

Ob die Queen auch die jüngste Auktion zum Schmunzeln gefunden hat? Eine Unterhose ihrer Vorfahrin Königin Victoria sollte bei einem Auktionshaus in Wiltshire versteigert werden. Doch es fand sich kein Interessent für die Leinenunterwäsche, die als "in gutem Zustand mit nur kleineren Verfärbungen" angepriesen worden war. Im Auktionskatalog war ihr Wert auf 4000 bis 6000 Pfund (4780 bis 7168 Euro) angegeben worden.

Der britische Sender ITV zeigt heute, Montag, eine Doku über Prinz Harry. Der 32-Jährige erklärte, er kämpfe nicht länger mit seiner Rolle im Königshaus. Seine Mutter so früh zu verlieren, habe dazu geführt, dass er seinen Kopf in den Sand steckte, so Harry.