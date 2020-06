Debatte um angemalten König Balthasar

Bei uns gehen sie bescheiden von Haus zu Haus, in Spanien aber sind die Heiligen Drei Könige die Stars von prächtigen Umzügen mit Tausenden Teilnehmern. Der größte dieser Umzüge legt am Abend des 5. Jänners Madrids Hauptstraße Paseo de la Castellana lahm. Ausgerechnet um diese Veranstaltung kocht seit der Vorweihnachtszeit eine heftige Debatte hoch. Auf der online-Plattform change.org haben sich inzwischen mehr als 62.000 Bürger zusammengefunden. Ihre Forderung: Balthasar, also der schwarze der drei Könige, soll endlich auch wirklich von einem Schwarzen, statt wie bisher von einem lediglich schwarz Angemalten dargestellt werden. Der anwachsende Protest bereitet der Madrider Stadtverwaltung Kopfzerbrechen. Denn dort wählt man aus den Reihen der Beamten die Darsteller und einen Schwarzen, so meint ein Sprecher, gebe es dort unter diesen nicht.