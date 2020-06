Smog in China verzieht sich endlich

In Peking waren die Schadstoffwerte am Mittwoch sogar über die kritische Marke von 500 gestiegen, wo der Index normalerweise aufhört. In der Nacht wurde in der Hauptstadt für den besonders gefährlichen Feinstaub der Spitzenwert von 577 gemessen. Das entspricht dem 23-fachen des WHO-Grenzwertes. In einem Gebiet mit rund 400 Millionen Menschen galt seit Montag die Alarmstufe "Orange".

Die Schadstoffe wurden von China sogar bis in die südkoreanische Hauptstadt herübergeweht. In Seoul wurden am Mittwoch den sechsten Tag nacheinander bedenkliche Feinstaubwerte gemessen, die vier- bis fünfmal über den normalen Werten lagen, wie der Rundfunksender KBS berichtete. In Seoul und der umliegenden Provinz Kyonggi wurde seit Montag offiziell vor Ultrafeinstaub gewarnt. Körperlich Schwachen und Kindern wurde von Aktivitäten im Freien abgeraten.

Viele Chinesen schützten sich mit Atemschutzmasken. "Wir waren gestern ausverkauft", sagte die Verkäuferin in einer Apotheke in Peking. "Heute früh kam Nachschub." In vielen Spitälern der Hauptstadt drängten sich die Patienten. Vor allem Ältere, kleine Kinder und Menschen mit Asthma oder Herz- und Kreislaufproblemen litten unter den Schadstoffkonzentrationen.

"Wir haben viele Kinder mit Atemwegsleiden", sagte die Ärztin einer internationalen Klinik der Nachrichtenagentur dpa. "Aber wenn der Smog so lange anhält, fühlt jeder die Auswirkungen - sei es durch Kratzen im Hals, Husten oder andere gesundheitliche Probleme."