Segen für lesbisches Paar: Proteste nach Strafversetzung

Der 61-jährige Wendelin Bucheli, katholischer Dorfpfarrer in Bürglen im Kanton Uri, hat ein lesbisches Paar gesegnet. Ende Oktober erschien darüber ein Artikel in einer Lokalzeitung – und in der Zwischenzeit tobt ein Glaubenskrieg zwischen den 4000 Bürgern von Bürglen und dem Bistum Chur. 42.000 Menschen haben eine Petition unterschrieben, dass der Pfarrer nicht nach Genf zwangsversetzt werden dürfe. Die Messen in Bürglen sind bestens besucht, der Pfarrer bekommt nach schwerer Krankheit Standing Ovations.

Neuester Höhepunkt des Konflikts zwischen dem erzkonservativen Bischof und dem Pfarrer: Man bezichtigt einander der Lüge.