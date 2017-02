Schweizer Atomkraftwerk nach Störung vom Netz

Kurz nach Inbetriebnahme ist das Schweizer AKW Leibstadt in der Nacht auf Samstag wieder abgeschaltet worden. Grund war eine Fehlfunktion in der Abgasanlage im nicht-nuklearen Bereich, wie die Kernkraftwerk Leibstadt AG am Samstag mitteilte.

Das Werk war erst am Freitagabend nach einem halbjährigen Stillstand wegen oxidierter Brennstäbe wieder ans Netz gegangen. Kritiker hatten gegen die Wiederanschaltung protestiert. Solange die ursprünglichen Gründe nicht vollkommen geklärt seien, solle das AKW nicht wieder hochgefahren werden. Die Atomaufsichtsbehörde hatte schließlich aber ihr Okay dazu gegeben. Am Montag soll es den nächsten Versuch geben.