Schneesturm „Hercules“ legt US-Nordosten lahm

In Großstädten wie New York und Boston nützten viele Bewohner die ungewohnten Verhältnisse auch für winterliche Aktivitäten. In den städtischen Parks wurde gerodelt oder eisgelaufen, manche nützten statt des Autos die Langlauf-Ski zur Fortbewegung. Ein Modereporter der New York Times ließ sich sogar zu einem Bericht über die modischen Folgen des Wintereinbruchs hinreißen. Er zeigte sich von Pelzkappen, Schneestiefeln und Daunenjacken mitten in Manhattan regelrecht begeistert.