Schneemann-Bauen zieht Fatwa nach sich

Es ist nur ein einziger Gelehrter in Saudi Arabien, der das Bauen eines Schneemanns mit der Fatwa belegen würde. Aber es zeigt, mit welchen abstrusen Problemen sich einige herumschlagen. Denn in einem der heißesten Länder der Welt fällt sowieso kein Schnee. Doch Mohammad Saleh Al Minjed macht sich Sorgen um seine Landsleute, die im Winter mit Schnee in Berührung kommen könnten. Laut Gulf News darf ein Wahabit Schiffe und Obst aus Schnee formen, aber keine Schneemänner oder Tiere.

In den sozialen Netzwerken wurde der Fall, zu dem sich die Regierung mit keinen Wort geäußert hat, ausführlich kommentiert. Ein anonymer Blogger hat für die Verhängung der Fatwa Verständnis. Schließlich habe der Schneemann in der arabischen Tradition nichts verloren, sondern kommt eindeutig aus dem Westen. Und wer den Westen bewundert, der solle sich besser seine Erfindungen und wissenschaftlichen Erfolge zu Gemüte führen, nicht aber westliche Traditionen. Ein anderer Blogger ist ganz gegenteiliger Meinung: Immer findet sich jemand, der alles, was Spaß macht verbietet. Bei den Schiiten im Iran, wo es auch viel Schnee gibt, ist das Schneemann-Bauen erlaubt.