Schwere Explosion in China: 700 Verletzte

Nach den gewaltigen Explosionen in der chinesischen Hafenstadt Tianjin sind die Opferzahlen weiter angestiegen. Nach Angaben staatlicher Medien starben mindestens 50 Menschen, etwa 700 wurden verletzt. 71 von ihnen befänden sich in kritischem Zustand, wie Behörden der Millionenmetropole am Donnerstag laut Nachrichtenagentur Xinhua mitteilten. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst.

Seinen Anfang nahm das Unglück am Mittwochabend (Ortszeit), als die Feuerwehr wegen eines Feuers in ein Hafenlager mit gefährlichen Chemikalien gerufen wurde. Als die Teams eintrafen, kam es zu mehreren schweren Explosionen. Dabei kamen mindestens zwölf Feuerwehrleute ums Leben. 21 Retter galten am Donnerstagnachmittag als vermisst.

Offenbar griff das Feuer nach einer ersten Explosion auf andere Lagerhäuser über, in denen sich dann eine Reihe weiterer Explosionen ereigneten, wie Staatsmedien berichteten. Die Erschütterungen der Detonationen waren so stark, dass sie vom nationalen Erdbebenzentrum registriert wurden. Die erste Detonation hatte nach dessen Angaben die Kraft von drei Tonnen TNT, während eine zweite Explosion der Detonation von 21 Tonnen des Sprengstoffs entsprochen habe.

Verwüstung wie im Krieg: