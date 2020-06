Queen Elizabeth auf Blitzbesuch beim Papst

Für einen Blitzbesuch kam die britische Königin Elizabeth II. am Donnerstag nach Rom. Höhepunkt der vierstündigen Visite war die Privataudienz bei Papst Franziskus. Zuvor traf die Königin mit dem italienischen Staatspräsidenten Giorgio Napolitano zusammen. Touristen, Einheimische und Fans begrüßten Elizabeth mit „God save the Queen“-Spruchbändern vor dem römischen Quirinalspalast.

Nach dem Mittagessen mit Napolitano fuhr die Queen im Konvoi in den Vatikan. Es war die erste Begegnung der Königin, die Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist, mit Papst Franziskus. Der Pontifex empfing die Queen und Prinzgemahl Philip am Nachmittag in der Audienzhalle Paolo VI. zu einem 30-minütigen Gespräch. Die beiden tauschten traditionsgemäß auch Geschenke aus. Elizabeth überbrachte dem Papst einen Korb mit Bioprodukten von den königlichen Landgütern. Der Papst schenkte der Königin ein altes Pergament aus dem Jahr 1679, mit dem die Verehrung des Heiligen Eduard dem Bekenner, Gründer der Abtei von Westminster, auf die ganze Kirche ausgedehnt wurde.