Missbrauch: Roman Polanski in Krakau verhört

Nach dem Auslieferungsantrag der USA an Polen ist der mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierte polnisch-französische Starregisseur Roman Polanski, 81, in Krakau verhört worden. Polanski befindet sich zurzeit wegen Dreharbeiten in Polen. Unklar blieb, ob dem Auslieferungsgesuch stattgegeben werden soll. Wird der Antrag abgelehnt, ist der Fall aus polnischer Sicht abgeschlossen. Sollte das Gericht dem Gesuch stattgeben, obliegt die Entscheidung über eine Auslieferung dem Justizministerium in Warschau. Die US-Behörden werfen Polanski vor, 1977 eine 13-Jährige sexuell missbraucht zu haben.