Pfarrer-Initiative nun auch in Deutschland

Aus acht deutschen Diözesen schlossen sich nun Pfarrer und Diakone zu einer eigenen Initiative zusammen. So wie die Pfarrer-Initiative in Österreich unter der Federführung von Helmut Schüller will die deutsche Gruppe zu „zeitgemäßer und menschennaher Seelsorge“ beitragen, meldete Kathpress. Die Initiatoren hoffen auf Reformen in der katholischen Kirche und eine Debatte über Sexualmoral und die Stellung der Frau. Die deutsche Initiative will demnächst eine Tagung zum Thema „Wann ist ein Priester ungehorsam?“ veranstalten. Ein Schwerpunkt soll außerdem die internationale Vernetzung sein, ein Dachverband ist geplant.

Auch Schüller war zuletzt in Sachen Vernetzung unterwegs: Am Donnerstag beendete er eine dreiwöchige Vortragsreihe durch die USA. Dort hatte er Schlagzeilen gemacht, weil ihm Auftrittsverbot in katholischen Einrichtungen erteilt worden war. Schüller jedoch wich in evangelische Häuser aus.

Die österreichische Pfarrer-Initiative besteht seit 2006. Vor zwei Jahren sorgte sie mit einem „Aufruf zum Ungehorsam“ für Aufsehen. Die Initiative spricht sich für die Zulassung von Priesterinnen und die Aufhebung des Pflichtzölibats aus.