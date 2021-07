Paypal sucht nach Weltraum-Währung

Es klingt ein wenig nach erstem April, der Internet-Bezahldienst Paypal meint es aber durchaus ernst: Paypal arbeitet an einem Bezahlsystem für Reisen im Weltall. "Für uns ist die Zeit gekommen, für die Zukunft zu planen - eine Zukunft, in der wir nicht nur über globale Zahlungen sprechen", sagte Paypal-Chef David Marcus am Mittwoch in San Francisco. Seine entsprechende Initiative wollte das Unternehmen am Donnerstag offiziell vorstellen: universelles statt globales Geld.