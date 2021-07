Papst in Armenien: Franziskus bekräftigte "Völkermord"-Kritik

In seiner Predigt rief Franziskus die Menschen dazu auf, ihr Leben auf die drei wesentlichen Fundamente Gedächtnis, Glaube und barmherzige Liebe zu stellen. Als konkretes Beispiel führte er den Nationalheiligen Armeniens, Gregor von Narek an.

Papst Franziskus warnte die Katholiken in Armenien laut Kathpress vor zu starker Rückwärtsgewandtheit. Sie seien stets in der Gefahr, den Glauben auf etwas aus der Vergangenheit zu reduzieren, als sei er "ein schönes Buch mit Miniaturen, das in einem Museum aufbewahrt werden muss", sagte er am Samstag bei dem Gottesdienst in Gjumri. "Wenn aber der Glaube in die Archive der Geschichte eingeschlossen wird, verliert er seine verwandelnde Kraft, seine lebendige Schönheit und seine positive Offenheit allen gegenüber", so der Papst. Franziskus mahnte vor einigen zehntausend Katholiken zugleich ein stärkeres soziales Engagement an.

Am Abend war ein ökumenisches Friedensgebet vor Zehntausenden Menschen im festlich geschmückten Zentrum von Eriwan geplant. Franziskus bleibt noch bis diesen Sonntag in Armenien. Im Oktober wird Franziskus im muslimisch geprägten Aserbaidschan und anschließend in Georgien erwartet.