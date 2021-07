Papst forderte zum neuen Jahr Kraft, Mut und Hoffnung

Papst Franziskus hat sich am Neujahrstag für "Kraft, Mut und Hoffnung" in aller Welt ausgesprochen. Als Thema für den Weltfriedenstag, den die katholische Kirche am 1. Jänner begeht, wählte Franziskus "Brüderlichkeit, Fundament und Weg zum Frieden". Der Weltfriedenstag wurde von Papst Paul VI. 1968 ins Leben gerufen.

Seither wenden sich die Oberhäupter der römisch-katholischen Kirche zu Jahresbeginn mit einer Friedensbotschaft an die Repräsentanten der Staaten und an "die Menschen guten Willens" in aller Welt. Im Anschluss an den Gottesdienst betete Papst Franziskus das Angelusgebet und spendete den Gläubigen den Segen für ein gutes und glückliches neues Jahr. Der Segen Gottes enthalte den größten Glückwunsch, den Glückwunsch der Kirche für jeden Gläubigen, so der Papst beim traditionellen Neujahrsgottesdienst im Petersdom.