Papst empfing sechs Missbrauchsopfer

Franziskus hatte den Missbrauch an Kindern durch Geistliche wiederholt verurteilt und "null Toleranz" für die Täter angekündigt. Bei dem Treffen, bei dem die Opfer in persönlichen Gesprächen ihr Leid klagten, war auch der US-amerikanische Kardinal Sean Patrick O'Malley anwesend. Dieser steht der neuen päpstlichen Kinderschutzkommission vor, die am Sonntag zum zweiten Mal in Rom tagte. Dabei wird nach Lösungen für eine wirksamere Prävention vor sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche gesucht. Der Kommission gehören auch vier Frauen an, unter anderem die Irin Marie Collins, die als Kind selbst Opfer eines pädophilen Priesters wurde.

Wie L´Avvenire berichtet, ein Sprachrohr der italienischen Bischofskonferenz, hat der Vatikan in den vergangenen sieben Jahren 848 Priester wegen Kindesmissbrauchs zwangslaisiert. Weitere 2572 Priester wurden mit weniger drastischen Maßnahmen bestraft.

Erst kürzlich sorgte der Fall des früheren Vatikan-Botschafters in der Dominikanischen Republik, Jozef Wesolowski, für Aufsehen. Der polnische Ex-Nuntius wurde nach Missbrauchsvorwürfen abberufen und umgehend aus dem Kleriker-Stand entlassen. Ihm droht eine langjährige Haftstrafe. Er soll sieben Buben in kirchlichen Einrichtungen sexuell missbraucht haben.