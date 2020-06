Separatistenchef widerspricht Netrebko

Neue Wende im Skandal um Anna Netrebkos Treffen mit dem Führer der pro-russischen Separatisten in der Ostukraine. Oleg Zarjow hatte wie berichtet mit der Operndiva vor der Flagge Neurusslands posiert, nachdem diese ihm eine Spende von 15.000 Euro für das Opernhaus in der umkämpften Stadt Donezk überreicht hatte. Als das Foto weltweit für Empörung sorgte, erklärte die gebürtige Russin Netrebko, ihr sei die Bedeutung der Flagge nicht bekannt gewesen.

Doch diese angebliche Naivität lässt Zarjow nicht gelten: Die Überreichung der Flagge, so erklärte er in einem russischen Nachrichtensender, sei im Detail abgesprochen gewesen. Die Neurussland-Flagge symbolisiert eben jenes Gebiet der Ukraine, in dem derzeit der Krieg tobt. Mit ihr demonstrieren die Separatisten den Anspruch Russlands auf den Osten des Landes.