Obdachlosen Kindern setzt Wintereinbruch zu

Armut, hohe Mietpreise in Kombination mit zu wenig sozialem Wohnraum sowie die Nachwehen der Wirtschaftskrise hätten mitunter zu dieser "beschämenden Entwicklung" geführt, sagt NCFH-Direktorin Carmen DeCandia es. Manche würden ob ihrer sexuellen Orientierung von zu Hause rausgeschmissen, weit mehr würden sexuell missbraucht und deshalb Reißaus nehmen, erklärt Russell. Auch in Pflegefamilien würden Kinder oftmals nicht das finden, was sie brauchen und deshalb ein Leben auf der Straße bevorzugen. Und so übernachten sie bei Bekannten, Freunden, in Autos, Kellern, Tiefgaragen, Bahnhöfen oder temporären Schlafstätten. Letztere sind rar. "Es gibt zwei Arten von Anlaufstellen", erklärt Russell. "Jene für Erwachsene, wo die Kinder oft nicht sicher sind, und jene für Familien. Da passen und dürfen sie auch nicht rein." Weniger als 300 Betten für Kinder und Jugendliche gibt es in Chicago. Im "The Crib" stehen 22 davon. Suchen dort in einer Nacht mal mehr Kids Unterschlupf, wird Lotterie gespielt. Jeder bekommt eine Nummer, dann wird gelost.