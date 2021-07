Norweger gedenken der Opfer Breiviks

Bild: Norwegische Ferieninsel Utöya

Es ist 17:08 Uhr. Breivik beginnt sein Massaker. Er feuert um sich und tötet in mehr als 70 Minuten 69 Teilnehmer des Jugendlagers. Viele stürzen ins Wasser, um dem Angriff des Rechtsradikalen zu entkommen. Um 18:25 Uhr rücken Angehörige der Anti-Terror-Einheit an und nehmen Breivik fest. Er hat beide Waffen weggelegt. Die Polizei setzt ihn mehrere Stunden in einem Holzhaus auf der Insel fest, ehe er nachts in die Osloer Polizeizentrale gebracht wird.