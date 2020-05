New York lässt Hunderte Häuser abreißen

In New York müssen nach dem Hurrikan "Sandy" hunderte Häuser abgerissen werden. Dabei handle es sich um eine "beispiellose" Maßnahme, so die New York Times. Zusätzlich zu den 200 ganz oder teilweise zerstörten Häusern müssten 200 weitere in den Stadtteilen Queens, Brooklyn und Staten Island abgerissen werden, sagte der Leiter der Baubehörde. Das Schicksal 500 weiterer Häuser ist ungewiss.



Das Büro des New Yorker Bürgermeisters Bloomberg teilte am Sonntag zudem mit, dass das Benzin weiter rationiert werde. Die am 9. November erlassene Maßnahme gelte noch bis kommenden Freitag. Fast ein Drittel aller Tankstellen sei weiterhin geschlossen.



"Sandy" war am 29. Oktober mit Hurrikanstärke auf die US-Ostküste getroffen, mehr als 120 Menschen starben in Nordamerika durch den Sturm. Noch immer sind tausende Menschen ohne Strom und dadurch bei winterlichen Temperaturen vielfach auch ohne Heizung.



US-Vizepräsident Biden besuchte inzwischen New Jersey. Biden überflog die betroffenen Gebiete und traf anschließend mit Hilfskräften zusammen. US-Präsident Obama hatte am Donnerstag das benachbarte New York besucht, um sich ein Bild von den dortigen Schäden zu machen.