Nachbarhäuser mit Bulldozer zerstört

Sehr erregt“ wegen ständiger Streitereien mit seinen Nachbarn startete am Wochenende ein 51-jähriger Amerikaner in Port Angeles in Washington seinen Bulldozer und walzte das Haus seines Nachbarn nieder. Anschließend schob er die Trümmer in ein weiteres Haus, überfuhr einen Kleintransporter, ein Auto und legte auch gleich einen Strommast um.

Die Bilanz: Vier schwer beschädigte Häuser, eine kaputte Stromleitung und mehrere Autowracks.

Ein 19-jähriger Student, dessen Großmutter in einem der Häuser wohnt, sagte, der Mann sei bekannt dafür, dass er manchmal mitten in der Nacht sinnlose Löcher mit einem Bulldozer grabe. Seine Großmutter sei zu Hause gewesen und habe sich sehr gefürchtet, als die Maschine durch die Wand brach. Es sei ihr aber nichts passiert, berichtete die Los Angeles Times.

Der Fahrer der Maschine vom Typ International Harvester TD-25 sei wegen mutwilliger Sachbeschädigung festgenommen worden. Im Hauptberuf hat er eine kleine Transport- und Baufirma. Worüber der Mann sich mit seinen Nachbarn gestritten hat, konnte noch nicht herausgefunden werden. Aber während andere Menschen ihren Nachbarn den Müll vor die Haustür kippen oder die Musik extra laut aufdrehen, kommt es auch in Amerika nicht so oft vor, dass man Nachbars Haus zerstört.

Verletzt wurde niemand, doch dauerte es Stunden bis die Elektrizität in der Umgebung wiederhergestellt war.