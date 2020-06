Kopenhagener Zoo rottet Löwenfamilie aus

Die österreichische Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" wird dem Zoo Missmanagement vor. "Einfach nur Tiere planlos zu produzieren und sie dann zu töten, ist verantwortungslos und hat nichts mit einem Bildungsauftrag oder einer wissenschaftlichen Grundlage zu tun - beide Aspekte sollten aber die Säulen eines Zoos des 21. Jahrhunderts sein", erklärte die Organisation am Mittwoch in einer Aussendung. Die Tierschutzorganisation "EndZoo" sprach von Tötungswahnsinn und forderte Österreich sowie Deutschland auf, aus Protest dem " Eurovision Song Contest 2014" in Kopenhagen aus Protest fern zu bleiben.

Der Deutsche Tierschutzbund kritisierte die Tötung der vier Löwen - neben zwei alten Tieren starben auch ihre beiden Jungen - als "ethisch unverantwortlich". "Es geht um Besucher und letztlich darum, was das Tier einbringt. Hat es seinen Zweck erfüllt, wird es abgeschoben oder getötet - das ist die traurige Wahrheit in vielen Zoos", erklärte Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder am Mittwoch in Bonn.