Nach Bombenserie erneut Explosion in China

Einen Tag nach einer Bombenserie mit sieben Toten ist es in der südchinesischen Stadt Liuzhou erneut zu einer Explosion gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, wurde am Donnerstag ein sechsstöckiges Wohnhaus in Liuzhou getroffen. Über Tote oder Verletzte gab es zunächst keine Erkenntnisse.

Bei den 17 Anschlägen am Mittwoch waren an öffentlichen Plätzen 17 Paketbomben detoniert. Neben den sieben Toten gab es 51 Verletzte; zwei Menschen wurden vermisst. Liuzhou liegt in der Provinz Guangxi.