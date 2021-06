Toter bei Schusswechsel zwischen FBI und Bürgerwehr

(Update: 9:37: Laut New York Times sind acht und nicht wie bisher bekannt sieben Personen verhaftet worden.) Bei einem Schusswechsel zwischen der Polizei und den Besetzern eines Naturparks im US-Bundesstaat Oregon ist am Dienstag ein Mensch getötet worden. Acht Besetzer, darunter der Anführer der Bürgerwehr, seien festgenommen worden, teilte die US-Bundespolizei FBI mit. Neben dem Anführer Ammon Bundy ( Bild) sei auch sein Bruder Ryan festgenommen worden.