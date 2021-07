Misshandlung im Asylheim: Kritik an Wachdienst

Am Wochenende war bekannt geworden, dass in einer Notunterkunft in Burbach im Siegerland Asylbewerber von Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsdienstes misshandelt worden sein sollen. Auf einem Handy-Foto sind zwei Sicherheitsleute sowie ein gefesselt am Boden liegender Mann zu sehen. Ein Wachmann drückt das Opfer mit seinem Stiefel nach unten.

Gegen die zwei Verdächtigen wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Siegen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Gegen zwei weitere Verdächtigte wird demnach wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt, weil bei Durchsuchungen unter anderem Schlagstöcke bei ihnen gefunden wurden.