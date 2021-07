Meistgesuchter Drogenboss der Welt gefasst

In den USA war auf Guzmans Ergreifung ein Kopfgeld von fünf Millionen Dollar (knapp 3,8 Millionen Euro) ausgesetzt, die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft setzte eine Belohnung von 30 Millionen Pesos (etwa 1,6 Millionen Euro) aus. Den Angaben zufolge wurde Guzman am frühen Morgen in einer touristischen Anlage des nordwestlichen Badeorts Mazatlan festgenommen - offenbar, ohne dass es einen Schusswechsel gab.

Das Magazin Forbes stufte Guzman als mächtigsten Gangster der Welt ein. Das Sinaloa-Kartell kontrolliert weite Teile des Drogengeschäfts in Mexiko. Mit konkurrierenden Banden liefert es sich einen blutigen Krieg um die Kontrolle des Rauschgifthandels in die USA. Dabei wurden seit Ende 2006 mehr als 77. 000 Menschen getötet.

"El Chapo", in mexikanischer Umgangssprache "Der Kleine", war im Jahr 1983 in Guatemala gefasst und in ein mexikanisches Hochsicherheitsgefängnis gebracht worden, aus dem ihm im Jahr 2001 die Flucht gelang. Seitdem lebte er im Untergrund. Die Spekulationen über seinen Aufenthaltsort rissen nicht ab. Mal hieß es, er sei in Guatemala untergetaucht, dann wieder, er halte sich in den Bergen des nordwestlichen mexikanischen Bundesstaats Durango auf.