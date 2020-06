Maschmeyer: Deal mit Schröder erst nach Wahl

Das Buch der Stern-Autoren Wigbert Löer und Oliver Schröm dokumentiert die Freundschaft des Finanzunternehmers Carsten Maschmeyer mit Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Maschmeyer, 55, hat jüngst in Südfrankreich die Schauspielerin Veronica Ferres geheiratet. Er baute AWD auf und war bis 2009 Co-Vorstandsvorsitzender des umstrittenen Finanzvertriebs.

Der Stern beschreibt, wie nahe Schröder und Maschmeyer einander schon zu Zeiten der rot-grünen Bundesregierung kamen. Maschmeyer soll Schröder zwei Millionen Euro für die Rechte an dessen Autobiografie gezahlt haben. Jahrelang war von einer Summe von einer Million Euro für Schröder die Rede gewesen.

Schröder und Maschmeyer hätten sich im August 2005 per Handschlag geeinigt, heißt es im Stern – da war Schröder noch Kanzler. Maschmeyer wies dies nun zurück: "Das ist falsch: Die Vereinbarung trafen Gerhard Schröder und ich per Handschlag am Abend nach seinem Zapfenstreich in Hannover, am Sonntag, dem 20. November 2005."

Die rund zwei Millionen Euro erklärt Maschmeyer so: Durch Steuern und Abgaben habe sich das zugesicherte Nettohonorar auf die Summe von zwei Millionen Euro erhöht. "Ich habe daraus nie ein Geheimnis gemacht", meinte er.