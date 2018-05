London: Teenager im Alter von 13 und 15 Jahren angeschossen

In London sind am helllichten Tag zwei Teenager angeschossen worden. Die Jugendlichen im Alter von 13 und 15 Jahren seien am Sonntag an unterschiedlichen Orten im Vorort Harrow mit Kopfwunden gefunden worden, teilte die Polizei mit. Beide schwebten demnach aber nicht in Lebensgefahr.

Eine Waffe wurde bisher nicht gefunden, auch gab es noch keine Festnahmen. Die Polizei untersucht derzeit, ob die Vorfälle miteinander zusammenhängen.