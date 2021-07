Tiergartenchefin spielt Löwenmama

ABD0002_20150316 - Das Löwenbaby Malor liegt am 11.03.2015 in Lierfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm) auf einer Decke. Löwenmutter Lira hatte ihren Nachwuchs nach der Geburt im Eifel-Zoo in Lünebach vor gut vier Wochen verstoßen. Isabelle Wallpott, Leiterin des Zoos, kümmert sich jetzt zuhause um das Löwenbaby. Foto: Harald Tittel/dpa (zu lrs-Korr "Fläschchen und Laufstall: Zoochefin zieht Löwenbaby auf" vom 16.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

© Bild: APA/dpa/Harald Tittel