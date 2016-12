Ein entführtes libysches Passagierflugzeug ist in Malta gelandet. Er sei über die "mögliche Flugzeugentführung" eines libyschen Inlandsflugs informiert worden, schrieb der maltesische Regierungschef Joseph Muscat am Freitag im Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter. Kurz darauf schrieb Muscat, die Maschine sei in Malta gelandet. Medien zufolge drohten zwei Entführer damit, das Flugzeug zu sprengen.

Bisher keine Forderungen bekannt

Laut maltesischen Medienberichten handelt es sich bei dem Flugzeug um einen Airbus 320 der staatlichen libyschen Fluggesellschaft Afriqiyah Airways. Das Flugzeug war um 10.00 (Ortszeit) in Sabha (Sebha) im Südwesten Libyens gestartet und am Weg in die Hauptstadt Tripolis. Aus Regierungskreisen in Valetta verlautete, an Bord seien 118 Menschen, darunter sieben Besatzungsmitglieder. Forderungen seien bisher nicht bekanntgeworden.

Sicherheits- und Rettungskräfte stünden bereit, schrieb Regierungschef Joseph Muscat auf Twitter.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23. Dezember 2016

Es scheint so, als hätte die maltesische Regierung bereits die Verhandlungen mit dem Entführer aufgenommen. Das schreibt der Journalist Karim El-Gawhary auf Twitter:

Laut Transportminister #Libyen haben die Verhandlungen mit Entführern begonnen. Forderungen bisher unklar — Karim El-Gawhary (@Gawhary) 23. Dezember 2016

Der Malta International Airport bestätigte in einer ersten Mitteilung auf Twitter, es habe eine "unrechtmäßige Störung" am Flughafen gegeben. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Zeitung "Malta Today" berichtete, die Maschine sei um 11.20 Uhr (Ortszeit) in Malta gelandet.

MIA confirms there is an unlawful interference at the airport.Emergency teams dispatched.Visit https://t.co/Lf8i8e8s6L for flight info. — Maltairport (@Maltairport) 23. Dezember 2016

Flightradar24 posteten den Flugpfad der entführten Maschine auf Twitter:

Hijacked Afriqiyah Airways flight diverted to Malta https://t.co/bEAPwrpZts pic.twitter.com/Haor9Zr09n — Flightradar24 (@flightradar24) 23. Dezember 2016

Libyen war nach dem Sturz und dem Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Zuge des NATO-Einsatzes im Jahr 2011 ins Chaos gestürzt. Seitdem beherrschen konkurrierende bewaffnete Milizen das ölreiche Land. Auch die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) nutzt die unübersichtliche Lage aus, um sich in Libyen auszubreiten.

Seit ihrem Amtsantritt im März versucht eine von der UNO unterstützte Einheitsregierung, ihre Macht in Tripolis zu etablieren und das gesamte libysche Staatsgebiet unter ihre Kontrolle zu bekommen. In der ostlibyschen Stadt Tobruk ist aber nach wie vor eine Gegenregierung aktiv, das dortige Parlament in Tobruk verweigert der Einheitsregierung bisher das Vertrauen.