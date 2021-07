Baby Gammy nun Australier

Das von einem australischen Ehepaar bei einer Leihmutter in Thailand in Stich gelassene Baby Gammy hat nach Medienberichten die australischen Staatsbürgerschaft bekommen. Die thailändische Leihmutter habe dies zum Schutz des Kindes beantragt, berichtete der Sender ABC am Dienstag. Gammy hat Downsyndrom. Er wurde zusammen mit einer Zwillingsschwester im Dezember 2013 geboren.

Die Leiheltern nahmen nur das gesunde Mädchen mit nach Australien. Der Fall löste im August vergangenen Jahr weltweite Empörung aus. Wie sich herausstellte, war der 56 Jahre alte biologische Vater schon einmal wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden.