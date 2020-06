Ledige Mütter und ihre Kinder verkamen in Heimen

Der Fall in Tuam könnte die Spitze eines Eisberges sein. Er zwingt die irische Gesellschaft, sich mit einem dunklen Kapitel ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Bis in die 1990er-Jahre wurden irische Frauen, die außerhalb der Ehe schwanger wurden, von Kirche und Gesellschaft stigmatisiert. “Unehelich schwanger zu werden, was das schlimmste Verbrechen in Irland – obwohl viele betroffene Frauen Opfer von Vergewaltigungen waren”, erklärt Historikerin Corless.

Weil sie von ihren Familien nicht unterstützt wurden, gingen insgesamt rund 35.000 Frauen mit ihren unehelichen Kindern in eines der Dutzenden katholischen Mutter-Kind-Heime im Land. Dort wurden Mütter und Kinder systematisch unterdrückt und erniedrigt. Ehemalige Bewohner erinnern sich daran, wie ihnen gleich zu Beginn von den Nonnen neue Namen gegeben wurden. Das wenige, das sie besaßen, wurde den Kindern weggenommen. In manchen Heimen durften Mütter nur Babys anderer Frauen stillen. Die Kindersterblichkeit war fünf Mal höher als sonst im Land. 97 Prozent der überlebenden Kinder wurden später zur Adoption freigegeben – in vielen Fällen ein lukratives Geschäft für die beteiligten Orden.

All das und nicht nur der Fall in Tuam müsse nun endlich aufgeklärt werden, fordern irische Frauen- und Kinderrechtler.