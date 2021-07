Lage nach BASF-Explosion noch nicht geklärt

Warum der erste, kleinere Brand ausbrach, der sich zur Explosion und weiteren Bränden ausweitete, war unklar. Ein Feuerwehrlöschboot aus Mannheim kühlte einen mit gefährlichen Flüssigkeiten beladenen Tanker im Hafen. So sei eine noch größere Katastrophe vermieden worden. Vor dem Unglück hatte es Arbeiten an einer leeren Propylen-Pipline gegeben.

Liebelt bekräftigte, dass kein Gefahr für die Bevölkerung bestanden habe. "Wir haben weder in der Luft, am Wasser oder im Boden kritische Werte gemessen." Die Messwagen seien weiter pausenlos im Einsatz, auch die Sperre zum Rhein bleibe bestehen. Wo die Rußwolke niedergegangen sei, wisse man nicht. Feuerwehrchef Friedrich sagte, solange es am Montag noch brannte, habe es leicht erhöhte Werte gegeben. Die Stadt hält deshalb ihre Warnung an Anrainer aufrecht, weiter Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Wie groß der wirtschaftliche Schaden ist, lasse sich noch nicht absehen, sagte BASF-Vorstandsmitglied Margret Suckale. "Diese Fragen haben nicht oberste Priorität." Die Unterbrechung der Rohstoffversorgung sei natürlich eine große Herausforderung für Produktion und Logistik. Man werde mit den Kunden nach tragfähigen Lösungen suchen. Auch wann die zur Sicherheit heruntergefahrenen Anlagen wieder in Betrieb gehen könnten, sei unklar.