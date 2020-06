Kim Jong-un in seiner Air Force One

Für die Geburtstagsfeier seines verstorbenen Vaters Kim Jong-il mussten ranghohe Militärs und Parteikader dem Sohn in einer Festhalle in Pjönjang die Treue schwören. Das bitterarme Land war am Sonntag, dem Festtag, herausgeputzt. Die Menschen mussten stundenlang vor dem Kumsusan -Palast paradieren, schließlich regiert die Kim-Dynastie seit fast sieben Jahrzehnten.

Der junge Diktator Kim Jong-un hat sich im Gedenken an seinen Papa wohl selbst das schönste Geschenk gemacht. Er protzt mit einem neuen Flugzeug mit weichgepolsterten Ledersesseln und viel Platz. Auf einem Foto, das amtlicherseits veröffentlicht wurde, unterhält sich Kim Jong-un mit seinem Top-Militär Hwang Pyong So. Die Szene erinnert an Fotos aus der amerikanischen Air Force One, dem Flugzeug des US-Präsidenten.