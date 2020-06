Kein Liebes-Aus bei François Hollande und Julie Gayet

Frankreich. In Medien war zuvor über eine angebliche Trennung spekuliert worden.Sie sind immer noch zusammen: Die Lovestory zwischen dem französischen Präsidenten François Hollande, 60, und der Schauspielerin Julie Gayet, 42, war angeblich nie unterbrochen, wie VSD berichtet.

Das Magazin zeigte Fotos eines Autos mit getönten Scheiben, das in den Hof des Präsidentenpalastes einfuhr. In dem Bericht heißt es, wenige Stunden später sei Julie Gayet auf einer Straße aus dem Fahrzeug gestiegen. Das Paar wolle seine Beziehung weiter vor der Öffentlichkeit verstecken, aber die beiden würden einander täglich sehen, so das Magazin. Julie Gayet verbringe fast jede Nacht im Élysée-Palast; sie komme meist um 18.30 Uhr und verlasse den Amtssitz des Präsidenten am nächsten Tag gegen 8.30 Uhr.