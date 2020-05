Karl Dall: Vorwurf der Vergewaltigung

Der Komiker Karl Dall steht am Montag (10.09.2012) vor dem Schmidt Theater in Hamburg. Karl Dall feiert am 4. Oktober 2012 in der Hansestadt mit seinem Solo-Theaterstück "Der Opa" Premiere. Foto: Marcus Brandt dpa/lno +++(c) dpa - Bildfunk+++

© Bild: dpa/Marcus Brandt