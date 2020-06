Papst tief beunruhigt über Lage im Nahen Osten

Bereits auf dem Flughafen der jordanischen Hauptstadt Amman wurde Papst Franziskus am Samstag von 6000 Menschen jubelnd empfangen. Danach ging es zum Auftakt der dreitägigen Nahost-Reise weiter in den Regentenpalast, wo das Kirchenoberhaupt mit König Abdullah II. zusammentraf. Nach der Begegnung zeigte sich der Pontifex Maximus in einer Rede tief besorgt über die Lage in der Region. Er sprach den Menschen Mut zu, sich weiter für "den ersehnten dauerhaften Frieden zu engagieren". Dafür sei es unerlässlich, zu einer "friedlichen Lösung der syrischen Krise zu kommen und ebenso zu einer gerechten Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt".

Nach dem Treffen hielt der Papst eine Messe in einem Stadion und besuchte jene Stelle, an der Jesus der Überlieferung nach getauft worden sein soll. Auch eine Zusammenkunft mit Flüchtlingen aus Syrien stand auf dem Programm.