Rom: Papst-Besuch in der Großen Synagoge

Eine Visite mit hoher Symbolkraft: Am Sonntag besuchte Papst Franziskus die Große Synagoge in Rom. Genau sechs Jahre nach Benedikt XVI. und 29 Jahre nach Johannes Paul II. betrat Franziskus als drittes Oberhaupt der katholischen Kirche ein jüdisches Gebetshaus. Der Besuch fiel genau auf den 17. Jänner, offiziell der "Tag des Judentums".

In dem jüdischen Gebetshaus auf der linken Tiberseite wurde das katholische Kirchenoberhaupt von Oberrabbiner Riccardo Di Segni empfangen. "Wir gehören alle einer einzigen Familie an, der Familie Gottes", sagte der Papst in seiner Rede. "Ich wünsche mir, dass wir immer weiter zusammenwachsen."