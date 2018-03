Istanbul: Mann von Rolltreppe verschluckt

Man stelle sich das einmal vor: Auf dem Weg zur Arbeit betritt man in der U-Bahn-Station die Rolltreppe, um nach unten zu fahren. Da öffnet sich plötzlich der Boden unter den Füßen, man wird förmlich unter die Rolltreppe gezogen und verschwindet.

Was wie ein schlechter Film klingt, ist Mehmet E. in der Station Ayazaga in Istanbul tatsächlich passiert.