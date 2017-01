Das älteste Hochhaus im Iran ist am Donnerstag nach einem Brand in den obersten Stockwerken eingestürzt. Das in den 1960er-Jahren erbaute 15-stöckige Plasco-Gebäude in Teheran war zuvor evakuiert worden, wie am Donnerstag aus Fernsehberichten hervorging.

Feuerwehrleute kämpften demnach noch im Gebäude gegen die Flammen, als es vor laufenden Fernsehkameras einstürzte. In dem Hochhaus befinden sich unter anderem ein Einkaufszentrum sowie Schneiderwerkstätten.