Wettbewerb für judenfeindliche Cartoons

Als Reaktion auf den erneuten Abdruck einer Mohammed-Karikatur in dem französischen Satiremagazin Charlie Hebdo hat das Regime in Teheran den "2. Internationalen Holocaust-Karikaturen-Wettbewerb" ins Leben gerufen. Die Teilnehmer sind explizit aufgefordert, sich über den systematischen Mord an sechs Millionen Juden durch die Nazis lustig zu machen. Die Zeichner sollen in ihren Arbeiten den Holocaust leugnen oder zumindest relativieren, wie bild.de berichtet.

Masud Shojaei-Tabatabaii, der Organisator des Contests, betonte auf einer Pressekonferenz, dass der Wettbewerb ein "Protest" gegen die Titelseite von Charlie Hebdo sei. Der Gewinner erhält 12.000 Dollar Preisgeld (10.600 Euro). Ein Kulturzentrum der iranischen Mullahs hat für den zweiten und dritten Platz zudem eine Prämie von 8000 bzw. 5000 Dollar versprochen.